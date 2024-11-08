Sakarya’nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arifiye istikametinde ilerlemekte olan Ali E. (35) kontrolündeki 41 ALB 889 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Ensar Hünkar C. (32) idaresindeki 54 AGM 067 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan otomobil sürücüsü Ali E.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.