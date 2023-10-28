Sakarya’nın Pamukova ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin Cumhuriyet’in 100. Yılına özel hazırladıkları koreografi beğeni topladı.

Pamukova Fatmahanım İlk ve Ortaokul öğrencileri, öğretmenlerinin desteği ile Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde bir koreografi hazırladı. Okulun bahçesinde toplanan öğrenciler Türkiye haritası şeklinde dizilip ellerindeki kırmızı-beyaz kartonlarla da 100. yıl koreografisi oluşturdu. Hep birlikte 100. Yıl için hazırlanan marşı söyleyen öğrencilerin beğeni kazanan koreografisi havadan görüntülendi.