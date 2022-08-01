Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından SGM’lerde açılan yaz kurslarına ilgi her zamanki gibi yoğun şekilde devam ederken derslerin başladığı gitar kursunda minikler hem öğreniyor, hem de bir arada keyifli vakit geçiriyorlar.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan yaz kurslarında minik öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

SGM’de 3.hafta kurslarına başlayan minik öğrenciler, Gitar kursu sayesinde müziğe olan yönlerini hem keşfediyor hem de yeni müzikler öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, öğrencileri 14 farklı branşta yeni şeyler öğrenmeleri için eğittiklerini belirterek, katıldıkları kurslarda uzman eğitmenlerin eşliğinde yeni bilgiler edinebildiğini söyledi.