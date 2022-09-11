Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ve 14 şehirden 30 araç ile 60 sporcunun katıldığı 2022 Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası sona erdi. Yarışmanın genel klasmanında Kemal Özsoy-Yiğitcan Yüksel birincilik elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ve 14 şehirden 30 araç ile 60 sporcunun katıldığı 2022 Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası sona erdi. Yarışmanın genel klasmanında Kemal Özsoy-Yiğitcan Yüksel birincilik elde etti.

2022 Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın 5. ayağı Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Sakarya’da seremonik startı ile 2 gün önce başladı. Yarışların ilk etabı ise dün Kömürlük Mahallesi bölgesinde orman parkurunda start aldı. Bu çerçevede şampiyonanın ikinci etabı ise Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi mevkiinde hazırlanan otomobil sporları tesisi Spor Ada parkurunda devam etti. Seyirci etabı olarak adlandırılan parkurda 14 şehirden 30 araç ve 60 sporcu, yarışları tamamlamak için kıyasıya mücadele ederken vatandaşlarda nefes kesen sahnelere ortak oldu. Gerçekleşen yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Bu doğrulta Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışları Genel Klasmanda Kemal Özsoy-Yiğitcan Yüksel birincilik, Kenan Özsoy-Harun Değnek ikincilik, Mustafa Saray-Samet Zurnacı ise üçüncülük elde etti.

Yarışlarda mücadele eden tüm sporcuları tebrik eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bu spor gerçekten çok eğlenceli ama bir o kadar da adrenalini yüksek bir spor. Bu sebeple off-roatta yarışmaya cesaret eden bütün sporcularımız özel bir tebriki hak ediyor. 2 günlük bir maratonun ardından Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayağını tamamlamış bulunuyoruz. Dereceye giren bütün sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.