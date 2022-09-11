Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 2022 Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın son etabında 14 şehirden 30 araç ve 60 sporcu yarışları başarıyla tamamlamak için kıyasıya mücadele ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 2022 Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın son etabında 14 şehirden 30 araç ve 60 sporcu yarışları başarıyla tamamlamak için kıyasıya mücadele ediyor.

2022 Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın 5. ayağı Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Sakarya’da seremonik startı ile 2 gün önce başladı. Yarışların ilk etabı ise dün Kömürlük Mahallesi mevkiine orman parkurunda start aldı. Bu çerçevede şampiyonanın ikinci etabı ise Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi mevkiinde hazırlanan otomobil sporları tesisi Spor Ada parkurunda devam ediyor. Seyirci etabı olarak adlandırılan parkurda 14 şehirden 30 araç ve 60 sporcu, yarışları tamamlamak için kıyasıya mücadele ediyor. Nefes kesen heyecana sahne olan yarışlarda misafirler için hazırlanan pist alanında yüzlerce sporsever, yarışları yakından takip etme fırsatı buluyor. Sporcuların verdiği kıyasıya mücadelenin sonunda ise dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.