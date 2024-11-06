SASKİ, Yazlık Mahallesi’nde tamamladığı çalışmalar kapsamında bölgeye 600 metrelik yeni yağmur suyu hattı kazandırdı. Yeni hat ile birlikte kış aylarında etkisini artıran yağışlar olumsuzluklara neden olmadan eksiksiz şekilde taşınacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kurak geçen yaz aylarının ardından kış aylarında etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Yağışların olumsuzluklara sebep olmadan eksiksiz şekilde taşınması için yatırımlarına devam eden kurum, son olarak Yazlık Mahallesi’ne 600 metrelik yeni hat kazandırdı. Proje çerçevesinde bölgeye çok sayıda yağmur suyu ızgara imalatı da yapıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada kuraklığın ardından beklenen yağışların güçlü altyapı ağı ile taşınacağı belirtilirken, “Su kaynaklarımıza can olacak yağışların bir damlasının dahi israf olmasına müsaade etmeyeceğiz. Şehir genelinde sürdürdüğümüz çalışmalar ile güçlü altyapı ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. Bu çerçevede Yazlık Mahallesi’ni su baskını ve taşkınlardan korumak için yeni projemizi bölgeye kazandırdık. Bölge halkına hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.