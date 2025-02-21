Sakarya’da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebi ile cumartesi ve pazar günü motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Sakarya ili genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle, 22.02.2025-23.02.2025 Cumartesi ve Pazar güleri için geçerli; motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.