Mehmet Akif Ersoy’un hayatını, eserlerini ve fikir dünyasını yansıtan 40 özel eser, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Dili Yok Kalbimin” adlı sergiyle sanatseverlerle buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay birbirinden değerli programlar ile sanatseverleri bir araya getiriyor.

Bu kapsamda Ofis Sanat Merkezi’nde kapılarını açan ‘Dili Yok Kalbimin’ isimli sergide vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un eşyalarının, kendisinin ve ailesinin portrelerinin yer aldığı 40 eser beğeniye sunuldu.

Sergi,20-27 Aralıkİstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası’nda düzenlenirken, aynı program çerçevesinde gerçekleştirilen kompozisyon yarışmasının kazananlarına da ödülleri takdim edildi.

Serginin açılışını SATSO Başkanı Akgün Altuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ve çok sayıda sanatsever gerçekleştirdi.

“Yol gösterici bir isim…”

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, “Mehmet Akif Ersoy, milli mücadelemizin sesi ve milletimize ilham veren bir dava insanıdır. Onun fikirleri ve mücadelesi, zor zamanlarda yol gösterici olmuştur” dedi.

“O’nun ruhunu gençlerimize aktarmalıyız”

SATSO Başkanı Akgün Altuğ ise, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Ersoy’un fikirlerini ve milli mücadele ruhunu gençlerimize aktarmak, geleceğimiz için büyük bir sorumluluktur.” ifadelerini kullandı.

“Mehmet Akif’in fikirlerine yolculuk yapıyoruz”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin şöyle dedi: “Bugün burada sadece bir fotoğraf sergisi açmıyor, aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy’un hayatına, fikirlerine ve milletimize armağan ettiği değerlere bir yolculuk yapıyoruz. Sergideki her eser, onun mücadelesini, inancını ve milletine olan sevgisini yansıtıyor. Sizleri Mehmet Akif’in ideallerini daha yakından tanımaya davet ediyorum”

Yarışmanın kazananı 3 isim

Ayrıca sergi programında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün liseler arasında Mehmet Akif Ersoy’u anma haftasında gerçekleştirdiği kompozisyon yarışmasının kazananlarına da ödül takdim edildi.

Ödüller sahiplerinin oldu

Birincilik ödülünü Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Esra Akçabey, ikincilik ödülünü ise Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Damla Sarıbaş ve üçüncülük ödülünü ise Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Esma Mutlu aldı.

Sergi 29 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin ücretsiz ziyaretine açık olacak.