Sakarya'da Karasu Anadolu Lisesi öğrencileri, yerli ve yabancı yaklaşık kırk roman kahramanını kostüm giyerek canlandırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Karasu Anadolu Lisesi öğrencileri, "Benim Roman Kahramanım Sensin" etkinliğinde yerli ve yabancı yaklaşık 40 roman kahramanına hayat verdi.

70 öğrencinin görev aldığı etkinlikte, romanların hikâyeleri ve karakterlerinin özellikleri tiyatral şekilde anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Serap Kılınç, bu yıl "Roman Kahramanım Sensin" etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilerin etkinlik sayesinde sevdiği romanları tahlil etme, romanları farklı açıdan değerlendirme fırsatı bulduğuna değinen Kılınç, "Roman, hangi döneme ait, hangi akımlardan etkilenmiş gibi altyapılarla da değerlendirildi. Önemli olan çocuklarımıza kitapları okutmak değil, aynı zamanda onları analiz ettirebilmek." dedi.