Sakarya’da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu toplantısında kuraklık tehdidine karşı alınacak tedbirler konuşuldu. Komisyon, uzun yıllardaki en düşük seviyesinde olan Sapanca Gölü için önemli kararlar aldı.

Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyon toplantısı, Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleştirildi. Komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda şehirde yaşanabilecek tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve kuraklığa karşı alınacak tedbirler değerlendirilirken, konuya ilişkin çeşitli kararlar alındı. Komisyon, 10 Mart tarihindeki su kotu 30.69 metre olarak ölçülen ve uzun yıllardaki en düşün seviyesinde olduğu değerlendirilen Sapanca Gölü için SASKİ’nin tasarruflu su kullanımını teşvik etmek gayesiyle halkı bilgilendirme faaliyetlerinde bulunması, SASKİ içme suyu isale hatlarında kayıp-kaçak denetiminin arttırılması, SASKİ tarafından 2025 yılı içerisinde bahçe sulaması bünyesinde talep edilen aboneliklerin verilmemesi, içme suyunun kontrollü bir şekilde çekim yapılması, su tasarrufuna yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, alternatif içme suyu kaynağı olarak düşünülen depolama tesislerinin ivedilikle yapılması, Sapanca Gölü havzasından su tahsisi olan kaynak suyu ve doğal mineralli su kullanan fabrikalarının kaynak noktalarında yüzde 30 oranında can suyu bırakması için SASKİ ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) tarafından takip edilmesi, Sapanca Gölü’nü besleyen kaynaklar ve derelerden şişeleme maksatlı mineralli sular ve doğal kaynak sularından SASKİ ve DSİ’nin görüşü bulunmayan su kullanımlarının tespitinin yapılması durumunda cezai yaptırımların ilgili kurumlarca uygulanması kararları alındı.

Pamukova’daki iki gölet için de kararlar alındı

Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyon toplantısında Pamukova ilçesinde yer alan iki gölet için de kararlar alındı. Komisyon, Pamukova ilçesinde bulunan Kemaliye Göleti ve Çilekli Göleti için aktif su hacmine göre çiftçilere su tahsis edilmesi, sulama alanı dışına su verilmemesi, sulama sahası içerisinde salma (vahşi) sulama yapılmasına izin verilmemesi, kaçak sulama yapan ve planlama dışı ekim gerçekleştirenlere Pamukova Sulama Birliği tarafından Sulama Birliği Kanunu’nun 12. maddesi gereğince yasal işlem dahilinde ceza uygulanmasına karar verdi.