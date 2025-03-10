Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen kumar operasyonunda 16 şahsa adli ve idari işlem uygulandı, 3 işyeri ise geçici süre ile faaliyetten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede emniyet ekiplerince 1-9 Mart tarihleri arasında kent genelinde kumar oynayan ve oynatan şahıs ile işyerlerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda; 16 şahsa adli ve idari işlem uygulanırken, Adapazarı ilçesinde 2 ve Karasu’da ise 1 olmak üzere toplam 3 işyeri geçici süreyle faaliyetten men edildi. Ayrıca kumarda ele geçirilen 23 bin 400 TL paraya da el konuldu.