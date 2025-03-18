Sakarya Büyükşehir Ramazan Kültür Takvimi kapsamında düzenlenen “Edep Kavramı Bize Neyi Düşündürür” söyleşisinde Sakaryalılarla buluşan emekli büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, “Edep sadece duruş, oturuş, davranıştan ibaret değil ve ahlakın bütün alanlarına sirayet edecek kadar geniş bir kavramdır” diye konuştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Kültür Takvimi kapsamında, şehirdeki kültür sanat dostlarını “Edep Kavramı Bize Neyi Düşündürür” adlı söyleşide buluşturdu.

Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM)gerçekleştirilenprogramın konuşmacısı iseEmekli Büyükelçi, felsefeci, akademisyen Prof. Dr. Kenan Gürsoy oldu.

Edep kavramının derinliği

Programda edep kavramının öneminden bahseden Prof. Dr. Kenan Gürsoy, bu kavramın sadece konuşma, duruş, oturuş ve davranıştan ibaret olmadığını ifade ederek bu kelimenin ‘Ahlakın bütün alanlarına sirayet” ettiğini vurguladı.

Gürsoy, “Sadece duruş, oturuş, kalkış, davranış anlamında değil ahlakın bütün alanlarına sirayet edecek kadar geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Edep sadece haya değildir. Pek farklı bir oluş biçimidir, bir haldir, melekedir. Ahlakı bütünüyle onunla yaşarsınız” dedi.

Edep ve adalet…

Prof. Dr. Gürsoy ayrıca,edep erdeminin Türk ve Müslüman hayatındaki önemine dikkat çekerken ‘ihsan’ kavramına vurgu yaptı.

Türk düşüncesinde ‘adalet ve edep erdemlerinin’ önemli yer tuttuğunu kaydeden Gürsoy, “Devlet fikrini kurmak, korumak, ilerletmek ve sağlam tutmak bakımından adalet erdemi önemlidir. Bu erdem ne kadar önemli ise insanın birey olarak kendini fark etmesinde de edep o kadar önemlidir. Edep dikkatle üzerinde durulması gereken bir erdem olarak düşünülebilir” diye konuştu.

Program sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Gürsoy, hatıra fotoğrafı çekildi.