Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri Aralık ayı takvimi belli oldu. Etkinlik takviminde tiyatrodan, gösteriye, sergiden, söyleşiye ve konserden ,konferanslara kadar birbirinden güzel 21 farklı programa yer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinde Aralık ayı takvimi belli oldu. Tiyatro buluşmalarından film gösterimlerine, konserlerden sergilere, konferanslardan panellere kadar birçok etkinliğin sanatseverlerle buluşacağı Aralık ayı takvimi yine dolu dolu geçecek. Aralık kültür sanat takvimi 9 Aralık’ta Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun ’Boş Şehir’ oyunuyla başlayacak. Takvim çerçevesinde ayrıca yakın zamanda kaybettiğimiz Sakaryalı Yazar Necati Mert, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy ve Hz. Mevlana gerçekleştirilecek olan söyleşi ve panellerle anılacak. Aralık takvimi 30 Aralık’ta gerçekleştirilecek "Kültürleriyle Sakarya Fotoğraf Yarışması" adlı sergi ve ödül töreniyle sona erecek.