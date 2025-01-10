Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 7’den 70’e herkesin sanatla olan bağlarını güçlendirdiği, yeteneklerini keşfedip topluma kazandırdığı Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde tarihten miras kalan Küfi sanatıyla ortaya koyulan eserler görenleri hayran bırakıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirileneğitimler hem yeni sanatçıların yetişmesine imkân sunuyor hem de geleneksel Türk sanatlarının yaşatılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Küfi sanatına adım atıyorlar

SAMEK bünyesinde hizmet sunan Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde “Küfi” eğitimleri devam ediyor. Kursiyerler kûfi dersleriyle kültürel mirasın eşsiz deneyimini yaşıyor ve kendi içlerindeki yetenekleri keşfediyor. Büyükşehirle yüzlerce isim bu çatı altında sanata ilk adımı atıyor.

“Geleneksel Türk Sanatları Eğitiminde Büyük İlgi”

Küfieğitimcisi Orhan Altuğ, “Öğrencilerimiz ilk olarak Arap harfleri ve sembollerinin tanıtılmasının ardından, büyük bir yetenek ve özveriyle birbirinden değerli eserler ortaya koymaktadır. Toplumun büyük bir ilgiyle katıldığı bu eğitimler, sanatın geleceğini şekillendiren, derinlemesine öğrenim gören sanatçılar yetiştiren bir okul olma özelliğini taşımaktadır” dedi.

“Kişisel sergi açmayı düşünüyorum”

Kûfieğitimi alan 75 yaşındaki VasfiyeDinç ise, “Küfisanatına pandemiden önce başladım.O zamandan beri hocamla birlikte bu alanda çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu anda ihtisas merkezinde üçüncü yılımı tamamlıyorum.Her yılsonunda da düzenlenen sergilere katılma fırsatı buluyorum. Bu dalda hocamın desteğiyle önemli bir ilerleme kaydettim.İlerleyen zamanlarda kişisel bir sergi açmayı planlıyorum. Küfi yazı, çizgilerle uğraşmak bana huzur veriyor” diye konuştu.

"Sanatı Derinlemesine Kavrayarak Mutluluğa Ulaşmak”

Kursiyerlerinden 67 yaşındaki Hüseyin Bayraktar, “Bu kursu tercih etmemde eğitmenlerin kalitesinin büyük bir rolü var. Küfi sanatını icra ederken hem el becerilerimi geliştiriyorum hem de sosyal hayatıma katkılarda bulunuyorum. Bir sanatı derinlemesine kavramanın verdiği mutluluğa erişiyorum. Bu süreçten büyük haz alıyorum” ifadelerini kullandı.

Küfi Sanatı Nedir?

Hat sanatının ilk örnekleri, Küfi sanatı olarak adlandırılmıştır.İlk Mushaf bu yazı türüyle yazılmıştır. Satranç kareleri gibi düzenli ve geometrik bir yapıya sahip olan Küfi yazısı, mimarinin estetik çizgileriyle uyum içinde olduğu için tarih boyunca tercih edilen bir yazı tarzı olmuştur. 19. yüzyıldan sonra yeniden popülerlik kazanan Küfi, günümüzde de yazı fontları arasında değer kaybetmeden, aksine daha fazla ilgi görmeye devam etmektedir.