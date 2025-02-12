SASKİ, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve eksi derecelere düşen hava sıcaklıklarına rağmen altyapı güçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bakım, onarım ve arıza ekipleri ise kesintisiz hizmet anlayışıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), zorlu hava şartlarına rağmen şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle altyapıda oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için ekipler müdahalelerineara vermeden devam ediyor.

Kış şartlarına karşı altyapı hatları güvende

Kış şartlarının etkisini yoğun olarak hissettirdiği yüksek kesimlerde su iletim hatlarındaki donma riskine karşı gerekli önlemleri alan ekipler, vatandaştan gelen taleplere de hızla karşılık veriyor. Özellikle şehrin kırsal noktalarındaki altyapı hatlarında don nedeniyle meydana gelen arızalar 24 saat esasıyla çalışan SASKİ personeli sayesinde kısa sürede çözüme kavuştu.