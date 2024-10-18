SASKİ, her geçen gün artan nüfusu ve bölgede tarım faaliyetlerinin yoğunlaşmasından dolayı içme suyu hattı yetersiz gelen Kazımiye Mahallesi’ne 2 bin 700 metrelik yeni hat kazandırıyor. Bin 900 metrelik kısmı tamamlanan projenin kalan kısmında çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi’nde içme suyu altyapısını güçlendirmek için harekete geçti.



Bölgede suya olan arzın her geçen gün artması ile birlikte oluşan sorunlar, 2 bin 700 metrelik yeni hat ve mahalleye içme suyu sağlayan depoda gerçekleştirilen revize çalışmaları ile ortadan kalkacak.

PROJE KAPSAMINDA İÇME SUYU DEPOSU DA YENİLENDİ

Proje kapsamında mevcut deponun konumu güncellenirken aynı zamanda içerisinde ve su çıkış noktalarında temizlik çalışmaları yapıldı. Yenilenen deponun içme suyunu kesintisiz iletmesi için 2 bin 700 metrelik güçlü altyapı hattı bölgeye kazandırılıyor. Bin 900 metrelik kısmı tamamlanan proje kapsamında içme suyu kayıpsız ve kesintisiz olarak Kazımiye Mahallesi’ne iletilecek.