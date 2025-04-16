SASKİ, Kaynarca’nın 6 mahallesine kesintisiz içme suyu temin edecek iki etaplı projenin ilk etabında sona geldi. Toplam uzunluğu 11 bin metre olacak içme suyu hattının 4 bin 500 metrelik kısmı kısa sürede tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca’nın Kertil, Karaçalı, Arifağa, Başoğlu, Topçu ve Uğurlumahallelerini kapsayan içme suyu hattı projesinde önemli ilerleme kaydetti.Bölgenin özellikle yaz aylarında artan su talebine kesintisiz çözüm olacak yeni hattın ilk etabında son 500 metrelik kısım kaldı.

İki etaptan oluşan 11 bin metrelik altyapı projesinin ilk etap çalışmaları kapsamında önümüzdeki hafta başına kadar 5 bin metrelik hat imalatı tamamlanacak.

İkinci etapta kaliteli içme suyu Kertil ve Karaçalı’ya ulaştırılacak

Projenin ikinci etabında ise 6 bin metrelik yeni içme suyu altyapısı inşa edilecek. Güçlü altyapı ağı ile Kaynarca ana içme suyu hattından gelen kaliteli içme suyu kayıpsız şekilde Kertil ve Karaçalı mahallelerine ulaştırılacak.

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ise AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammed Ali Pulat ve bölge muhtarlarıyla birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Geçici çözümler yerini kalıcı yatırımlara bırakıyor

Saha ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Genel Müdür Turan, “Şehrimizin en uç mahallelerine kadar kesintisiz ve kaliteli içme suyu ulaştırmak için altyapı yatırımlarımızı ara vermeden sürdürüyoruz.Kaynarca’nın 6 mahallesinde özellikle yaz aylarında artan nüfus ve tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu ile birlikte su yetersizliği sorunları yaşanıyordu. Yakın zamanda devreye alacağımız 11 bin metrelik altyapı ile tankerle sutaşıma gibi geçici uygulamalar yerini kalıcı yatırımlara bırakacak” ifadelerini kullandı.