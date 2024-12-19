Sakarya’nın Karasu ilçesinde kavşak içerisinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karası-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye ışıkları mevkiinde bulunan dönel kavşak içerisinde A.K. kontrolündeki 54 AFE 504 plakalı otomobil ile F.D. idaresindeki 38 ACH 939 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile takla atan 54 AFE 504 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

4 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.