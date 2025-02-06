Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmaları çerçevesinde 42 grup yolunun tamamının ulaşıma açıldığını ve şu anda kapalı yolun bulunmadığı açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde ve yüksek bölgelerde etkisini hissettiren kar yağışına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 80 kişilik ekip ve 40 araçla yağışın başladığı ilk andan itibaren sahada çalışan ekipler, ihbarın yapıldığı bölgelere en hızlı şekilde müdahale etti. Açıklanan son rapora göre yağış dolayısıyla kapanan 42 grup yolunun tamamı ulaşıma açıldı ve şehirde kapalı grup yolu kalmadı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerimizle kentin her noktasında teyakkuzda olup, karla mücadelemizi tüm imkânlarımızla sürdürüyoruz. An itibariyle yoğun kar yağışının etkili olduğu mahallelerde yürüttüğümüz temizleme çalışmaları kapsamında ihbar aldığımız 42 grup yolu hızlı müdahaleyle ulaşıma açıldı ve şu anda kapalı yol bulunmamaktadır. Tuzlama çalışmalarımız da devam ediyor. Tüm ekiplerimizle 7/24 esasıyla teyakkuz halindeyiz" denildi.