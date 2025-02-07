Sakarya’da etkili olan kar yağışı şehrin bazı bölgelerinde adeta hayatı felç etti. Birçok ayrı noktada trafik kazaları art arda meydana geldi, bazı bölgelerde araçlar yolda kaldı. Karla kaplı sokaklara çıkan vatandaşlardan bazıları ise karın tadını çıkardı.

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, iki gündür şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Bugün de sabah saatlerinde yağan kar ile birlikte şehrin bir kısmı beyaza büründü. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar şehrin birçok noktasında adeta hayatı felç etti. Yağışla birlikte kayganlaşan yollarda kazalar art arda geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar yolda kaldı. Karla kaplı sokaklara inen vatandaşlar ise karın tadını çıkardı. Ekipler ise şehir genelinde aniden bastıran kar yağışı neticesinde oluşan olumsuzlukları giderebilmek için kapanan yolları açmak için yoğun bir mesai harcadı.