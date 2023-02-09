Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya’da günlerdir yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı, şehir merkezinde de aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya’da günlerdir yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı, şehir merkezinde de aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarlılar sonrasında günlerdir yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı, şehir merkezinde de aralıklarla devam ediyor. Hava sıcaklıklarının eksi 6 derecelere kadar düştüğü Sakarya’da etkili olan yağış şehrin bazı bölgelerinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Konuya ilişkin olarak ise yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve kış lastiği hususunda uyarıyor.