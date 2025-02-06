Sakarya’da sabah saatlerinde ulaşıma kapalı olan 42 grup yolundan 34’ü temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı, 8 grup yolunda ise çalışmalar sürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 40 araç ve 80 kişilik ekiple şehrin dört bir yanında kar mesaisini sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan grup yollarında aralıksız bir mesai harcayarak yağışın günlük hayatın etkilemesini önledi. Merkez ilçelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanmazken şehrin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde ise kar etkisini yoğun şekilde gösteriyor. Geyve, Kocaali ve Taraklı ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarında Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri tarafından karla mücadele çalışması başladı. 40 araç ve tam teşekküllü 80 kişilik ekiple sahada teyakkuzda, her an devriyelerini sürdüren YOL-BAK ekipleri, kapalı yolları açtıktan sonra tuzlama işlemlerini de gerçekleştirdi.

14.00 itibarıyla verilen kar raporuna göre kapanan 42 grup yolundan 34’ü ulaşıma açıldı. Alınan bilgiye göre kapalı olan Taraklı, Kocaali ve Geyve’de yoğun kar nedeniyle kapanan 8 grup yolunda küreme çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye’nden yapılan açıklamada, "Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrası ekiplerimiz sabah saatlerinde ulaşıma kapanan 42 grup yolunda karla mücadeleye başlamıştı. Ekiplerimizin hummalı çalışmaları sonrası bugün saat 14.00 itibariyle şehrimizin tamamında kapalı grup yolu sayısı 8’dir. 40 araç ve tam teşekküllü 80 personelimizle birlikte karla mücadele çalışmalarımızı gece saatlerinden itibaren sürdürüyoruz. Öte yandan 16 ilçede ana arter ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını 7/24 anlayışıyla sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımız ALO 153 ve ALO 185 çağrı hatlarımıza yaşanabilecek olumsuzlukları bildirebilirler" denildi.