Sakarya’nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapılan kahvehane ve müştemilatına yapılan operasyonda; uyuşturucu, tabanca, yaklaşık 68 bin lira ve 24 adet çeyrek altın ele geçirildi.

Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri Yanık Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapılan kahvehane ve müştemilatına operasyon gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak gerçekleştirilen operasyonda; boyları 4 metre olan kök kenevir bitkileri, 8 bin 150 gram kubar esrar, 2 adet 9 mm tabanca, 120 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 3 adet cep telefonu, bin 100 Amerikan Doları, 320 Euro, 27 bin 200 Türk Lirası ve 24 çeyrek altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.