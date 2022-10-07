Sakarya’da polis ekiplerince Karasu ve Erenler ilçesinde 5 iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda dolu ve boş makaran, tütün, ruhsatsız tabanca ele geçildi. Konuya ilişkin ise 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’da polis ekiplerince Karasu ve Erenler ilçesinde 5 iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda dolu ve boş makaran, tütün, ruhsatsız tabanca ele geçildi. Konuya ilişkin ise 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede polis ekiplerince Karasu ve Erenler ilçelerinde 5 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda, 122 bin 700 adet dolu, 16 bin 600 adet boş makaron, 45 kilogram açık tütün, 10 kilogram paketlenmiş tütün mamulü, 28 bin 500 gram nargile tütünü, 588 paket sigara sarma kağıdı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak ise 5 şahıs gözaltına alındı.