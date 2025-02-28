Sakarya’da 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar, teravih namazını kılmak için çocukları ile birlikte camiye akın etti.

Sakarya’da bulunan Tarihi Orhan Camii’nde Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk teravih namazı kılındı. Gencinden, yaşlısına yüzlerce vatandaş birlikte camiye gidip dua ederek teravih namazlarını kıldı.

"Bütün İslam aleminin Ramazan ayını kutlarım"

Namaz öncesi açıklamalarda bulunan Bayram Özbay, "Bütün İslam aleminin Ramazan ayını kutlarım. Büyüklerimizden gördüğümüz geleneği çocuklarımıza örnek olmak için devam ettiriyoruz. Orhan Camii’nde ilk teravih namazını kılmak için çocuklarım da gelecek. Ramazan ayının ilk teravih namazımı burada kılmak istedim" dedi.

Mustafa Sakarya adlı vatandaş da, "Ramazan ayı geldiği için çok mutluyuz. İlk teravih namazımızı kılacağız. Oğlumla beraber geldik. İnşallah Rabbim tekrardan nasip eder. Ramazan ayı eski günlerimizi hatırlatıyor. Daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum" diye konuştu.