Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan bir itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan bir itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaza, Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terminal istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan M.S. idaresindeki 54 BUR 32 plakalı Ford marka otomobil ile Adapazarı istikametinden 815. Sokak’a dönmekte olan Ş.E. kontrolündeki 54 PA 654 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada H.K. ile P.Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ford marka otomobile sıkışan H.K., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.