Sakarya’nın Karasu ilçesinde nehir içerisinde demirlenmiş halde bulunan iki tekne, ’soluğan’ diye tabir edilen ters dalga sebebiyle battı. Balıkçılar, tamamlanmayan mendireğin ters dalgaya sebep olduğunu belirterek çözüm beklediklerini söyledi.

Sakarya Nehri’nde demirli halde bulunan iki balıkçı teknesinin ters dalga sebebiyle bir günde arka arkaya batması üzerine Karasulu balıkçılar açıklama yaptı. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, ’soluğan’ diye tabir edilen ters dalganın, nehir ağzında tamamlanmayan dalgakırandan kaynaklandığını söyledi. Bıçakcı, “Her ters dalgada teknelerimiz gidiyor. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Mendirek ve barınak ne zaman yapılacaksa yapılsın. Yetkililerden bir cevap bekliyoruz. Bölgede balıkçılık yapmanın imkanı kalmadı. Tüm tekneler mağdur. Yeni yapılan mendirekten ötürü ters dalga nehrin içine giriyor ve teknelerimiz tehlike altında” dedi.

"Sakarya’da 300 balıkçıyız ve limanımız yok"

Karasulu balıkçı Bünyamin Ceylan da “Sakarya Nehri’nde ufak bir fırtına bile felaketlere yol açıyor. Boğaza yapılan mendirekle beraber dalgalar içeriye giriyor. Soluğanla teknelerimiz batıyor. Önceden ufak bir iple teknelerimizi bağlardık. Şimdi örümcek ağı gibi bağlıyoruz. Sabaha kadar başında nöbet bekliyoruz. Balıkçılarımız çok mağdur oldu. Doğu Karadeniz’e doğru gidin, bir teknenin bile limanı var. Sakarya’da 300 balıkçıyız ve limanımız yok" diye konuştu.