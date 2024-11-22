Sakarya'da Sosyal Gelişim Merkezi’nde ‘Kitap Kulübü Atölyesi’ başlıyor. Kadınlara yönelik düzenlenen atölyeye kayıtlar 24 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezi’nde ‘Kitap Kulübü Atölyesi’ başlıyor.

Kadınlara özel

Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen atölyeye kayıtlar 24 Kasım’da sona erecek.

Bu atölye, edebiyatı seven Sakaryalılara öyküler, hikayeler ve romanlar arasında keyifli bir yolculuk sunacak.