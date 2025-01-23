SASKİ, kesintisiz içme suyu anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek İkramiye Mahallesi’nde başlattığı çalışmalar kapsamında bin 500 metrelik içme suyu hattını yeniliyor. Yenileme ve deplase çalışmaları sonrasında bölgeye güçlü şekilde hizmet verecek hat, aynı zamanda su kayıplarının da önüne geçecek.

“Çalışmalarımızı suya değer veren anlayışla yürütüyoruz”

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Hendek İkramiye Mahallesi’nde içme suyu altyapısını güçlendirmek için başlattığımız çalışmalara hızla devam ediyoruz.Özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunlarını proje sayesinde kalıcı çözüme kavuşturacağız. Suya değer veren anlayışla yürüttüğümüz güçlü altyapı çalışmalarımız ile su kayıplarını önlüyor ve kaynaklarımızın geleceğini de garanti altına alıyoruz” ifadeleri kullanıldı.