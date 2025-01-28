Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bir vatandaşın farklı tarihlerde 14 büyükbaş hayvanını çalan 7 kişilik çete, jandarma ekiplerince yakalandı. Farklı suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karapüçek ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde M.K. (76) isimli vatandaş, 14 büyükbaş hayvanının farklı tarihlerde çalındığını ihbar etti. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren B.T. (38) liderliğindeki U.G., M.G., E.G., R.G., R.G. ve Ş.G. isimli 7 kişilik organize suç çetesini tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları 14 büyükbaş hayvanı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sattıkları belirlendi. Mandırada yapılan teşhis neticesinde 14 adet büyükbaş hayvan sahibi M.K.’ye teslim edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler ise, ‘suç işlemek amacı ile örgüt kurmak’ ve ‘nitelikli hırsızlık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.