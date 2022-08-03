Sakarya Büyükşehir’e bağlı SGM’lerde yaz kursu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Öğrenciler ders sayesinde hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sosyal Gelişi Merkezleri tarafından başlatılan yaz okulları hız kesmeden devam ediyor.

Uzman öğretmenler eşliğinde ders alan öğrenciler yaz aylarını hem eğlenerek hem de öğrenerek değerlendiriyor.

Robotik Kodlama kursu öğrencileri hayal güçlerini kullanarak tasarımını yaptıkları şekilleri hayata geçiriyor.

Öğrencilerin bu kurs sayesinde hayal güçlerini gerçeğe yansıtabiliyorlar.