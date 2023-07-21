Sakarya’nın Karasu ilçesinde hasta nakil aracı ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Karasu-Adapazarı yolu Darıçayırı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.G. idaresindeki 06 FV 4696 plakalı hasta nakil aracı, aynı istikamette giden Yusuf C. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ve hasta nakil aracı yol ortasındaki yeşil alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atarak yan dönen traktör sürücüsü Yusuf C. kazada ağır yaralandı. Yaralı sürücü bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hasta nakil aracının boş olması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.