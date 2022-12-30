Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinden Çark Caddesi’ne bağlanan ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir güzellik merkezinin camlarına şüpheli veya şüphelilerce silahla ateş açıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Silahla ateş açıldığı anda güzellik merkezinin kapalı olduğu öğrenildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir güzellik merkezinin camlarına silahla ateş açıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

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