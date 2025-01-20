Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’nda hemşehri oylaması süreci tamamlandı. Toplamda 10 farklı projenin halk oylamasına sunulduğu yarışmada, “Mısır Yaprak Hastalıklarının Yapay Zeka Modelleri İle Erken Teşhisi” projesi en fazla oyu alarak birinci oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, şehrin geleceğine yön verecek genç fikirlerin yarıştığı Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’nda hemşehri oylaması süreci tamamlandı.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Gençler Şehrin Geleceğine Yön Verin’ sloganıyla duyurduğu yarışmaya katılarak projelerini sunan gençlerin proje fikirleri jüri tarafından değerlendirilmiş ve ilk 10 proje hemşehri oylamasına katılmaya hak kazanmıştı.

Hemşehri oylamasına sunulan birbirinden değerli proje fikirlerinden ise en fazla oyu alıp birinci olan “Mısır Yaprak Hastalıklarının Yapay Zekâ Modelleri İle Erken Teşhisi” projesi oldu.

Yarışmada birinci olan projeye Sakarya Şehircilik Ödülü ve 25.000 TL, diğer 9 projenin her birine ise Katılım Teşvik Ödülü olarak 7.000 TL ödül düzenlenecek olan tören ile verilecek. Ödül töreninin tarihi ise Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak.

Yarışmaya katılan 10 projenin sıralaması ise şu şöyle oldu:

1.Mısır Yaprak Hastalıklarının Yapay Zekâ Modelleri İle Erken Teşhisi / Gamze Seçkin

2. Deniz Suyundan Tatlı Suya / Murat Yağız Ertürk

3. Yağmur Yağıyor, Sular Toplanıyor / Efe Gezer

4. SAYAHAT 54 / Ahmet Safa Zengin

5. Yağlı Sorunlara Yağlı Çözüm / Ayşenur Bahçe

6. Görme Engelliler İçin Şehir Navigasyonu / Mustafa Biçer

7. Dijital Oyunla Çocuklar Deprem Farkındalığı Kazanıyor / Zeynep Kızıltan ve Nazlı Gülin

8.Swapify-Eşya Takas ve Bağış Uygulaması / Feyza Ocak

9. Toplu Taşıma Noktalarında Etkin Çözümler / Ayhan Kaya

10. SAHABES Sakarya Haberleşme ve Birliktelik Sistemi / Alperen Ateş