Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar ve İhtisas Merkezi’nin kapıları gençlere açıldı. BİLSEM öğrencileri, sanatın merkezinde tatminsiz bir gün geçirdi. Gençler hat, çini, tezhip, çamur sanatının ortaya çıkmasına canlı şahit oldular.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin kültürel mirası daha yakından tanımalarını ve geleneksel İslam sanatlarının değerini anlamaların için Geleneksel Sanatlar ve İhtisas Merkezi kapılarını Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine açtı. Galeri alanında öğrenciler, geleneksel İslam sanatları üzerine derinlemesine bir keşif yaptı. Ayrıca geleneksel İslam sanatlarında iz bırakan ünlü isimlerin eserleri de öğrencilerle birlikte detaylı incelendi. Etkinlikte öğrenciler, geleneksel İslam sanatlarını icra etmek için kullanılan malzemeler hakkında bilgilendirildi. Katılımcılar, çini, tezhip, cilt, çamur şekillendirme ve seramik gibi geleneksel sanat dallarına dair derslere katılarak kursiyerlerin icra ettikleri sanatın canlı şahidi oldu.

(Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi) BİLSEM’de eğitim gören 5. Sınıf öğrencisi Ayşe Melike Yazıcı, "Burada gördüklerimi gerçekten çok beğendim. Özellikle burada tanıttıkları eserler beni çok etkiledi. Her şey çok güzel görünüyor. Bizi de çok güzel karşıladılar. Samimi ve içten davrandılar. İyi ki gelmişim. Bize burayı tanıma imkanı sunduğu için belediyemize çok teşekkür ederim" derken, BİLSEM’de eğitim gören 5. sınıf öğrencisi Hasan Ali Halimoğlu ise, "Etrafta çok farklı eserler var. Daha önce çok az gördüğüm türden eserler bunlar. Bazıları oldukça eski görünüyor, özellikle camların içindekiler. Eserlerin yapım süreçlerini düşününce çok etkileyici buldum. Mesela çamurdan yapılan eserlerin fırınlarda çok yüksek sıcaklıklarda pişirildiklerini öğrendim. Burada olmak bana ilham verdi. Bu süreçte gördüğüm her detay beni daha da heyecanlandırdı" diye konuştu.