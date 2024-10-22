Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM)yeni nesilleri sanatla yakınlaştırdığı ve çocukların yeteneklerini keşfetmesini sağladığı Sanat Atölyesi projesinde her hafta farklı bir okula kapılarını açıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da sanatın tohumları Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) ekiliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Sanat Atölyesi” projesi Sakarya’nın miniklerini sanatla buluşturuyor, geleceklerine yön verecek yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlıyor.

Yeni nesillerin sanata yakınlaşmasına ve kültürel bilinç kazanmalarını hedefleyen proje, her hafta ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ağırlıyor.

Sergi gezme kültürü kazanan minikler, sanatsal mekanları tanıyıp seviyor, sanatla bütünleşiyor. OSM’nin son misafirleri Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri oldu.

Sanatsal faaliyetlerin merkezi OSM’de Metin Aşoğlu’nun geometrik ve asimetrik formlar, tekrar eden, büyüyüp küçülen tabloların olduğu, her birinin farklı bir anlam taşıyan “Art-ık Sanat” sergisini gezdi. Sanat eserlerine ilgi gösteren çocuklar, daha sonra mozaik etkinliği yaparak harika eserler ortaya çıkardılar.

BAŞVURULAR RANDEVUYLA

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirdiği, özgüvenleri yükselttiği ve sanatsal mekanlarla daha derin bağlar kurmalarına kapı açan atölye birbirinden eğlenceli ve öğretici workshoplar ile devam edecek. Okul gruplarına yönelik etkinliklere başvurular, öğretmenleri tarafından Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan randevu alınarak yapılacaktır”denildi.