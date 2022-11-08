Sakarya’da polis ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde 24 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ikamet mühürlendi ve 5 şahsa da kumar oynamak ve temin etmekten adli ve idari işlem uygulandı.

Sakarya’da polis ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde 24 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ikamet mühürlendi ve 5 şahsa da kumar oynamak ve temin etmekten adli ve idari işlem uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince şehir genelinde 31 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında yapılan kontrol ve denetimlerde; 18 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 148 adet değişik çap ve markalarda fişek ele geçirildi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ikamet mühürlenirken, 5 şahsa kumar oynamak ve yer temin etmekten adli ve idari işlem uygulandı.

Ayrıca 5 yıla kadar cezası bulunan 37 şahıs ve 10 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, hırsızlık ve kişi hürriyetini yoksun kılma suçlarından 36 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 40 şahıs yakalandı. Hırsızlık alanında yapılan çalışmalar neticesinde; çalıntı olduğu tespit edilen 6 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi. 14 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 20 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.