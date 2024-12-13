Sakarya’nın Hendek ilçesinde taş kırma makinesi tırın kupasına devrildi. Belediyeye ait tırın kupasının kağıt gibi ezildiği kazada, araçta bulunan bir belediye personeli ağır yaralandı.

Kaza, Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hendek Belediyesi’ne ait 54 KY 832 çekici plakalı tır ile taşınan taş kırma makinesi, aracın virajı döndüğü esnada devrildi. Kupa kısmında yolcu olarak bulunan A.B. sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde belediye personeli A.B. sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı A.B., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.