Sakarya’nın Pamukova ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Pamukova ilçesi Halide Edip Adıvar Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. SEDAŞ ekipleri binadaki elektriği keserek güvenliği sağladı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Maddi hasara yol açan yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.