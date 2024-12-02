Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci ve farkındalığı oluşturmak için ilk ve ortaöğretim okulları arasında "Elektronik Atık ve Atık Pil Toplama Yarışması" gerçekleştiriyor. 29 Ocak tarihine kadar atık toplama konusunda yapılacak yarışmayı kazanan okullara ödüller dağıtılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Atığını ayrıştır, yarınını aydınlat" sloganıyla çocuklarda çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve temiz çevre farkındalığı oluşturmak adına "Elektronik Atık ve Atık Pil Toplama Yarışması" gerçekleştiriyor. İlk ve ortaöğretim arasında gerçekleştirilecek yarışmada atıkları en çok toplayan okullara birbirinden farklı ödüller dağıtılacak. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için başlatılan hareket çerçevesinde bu yarışmaya, ilk ve ortaöğretim okulları İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak katılabilecek. Yarışma çerçevesinde okullarda elektronik ve pil atıkları 29 Ocak Çarşamba gününe kadar toplanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınıp yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek bu atıklar arasından kriterlere uyan ve en fazla hacmi sağlayan okullar ödül kazanacak. Ödüller ise gerçekleştirilecek ödül töreniyle takdim edilecek.