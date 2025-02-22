Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde ulaşıma kapanan 30 yoldan 25’ini ulaşıma açtı. Ekipler, ulaşıma kapalı olan 5 grup yolunda ise küreme çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele mesaisine şehrin dört bir yanında devam ediyor. Merkez ilçelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanmazken şehrin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde ise kar etkisini yoğun şekilde gösteriyor. Tam teşekküllü 80 kişilik ekip ve 40 araç ile sahada mücadele eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, 17.30 saati itibariyle ulaşıma kapalı olan 30 yoldan 25’ini ulaşıma açtı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 5 grup yolunda küreme çalışmaları devam ediyor.