Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Muharrem ayı sebebiyle vatandaşa Cuma namazı sonrasında aşure dağıtıldı.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, Muharrem ayı sebebiyle vatandaşa aşure dağıttı. Vatandaşlar, Tozlu Camii önünde kurulan stantlarda Cuma namazı sonrasında yoğunluk oluşturdu. Erenler Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi’nin de katkıda bulunduğu etkinlikte AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek kazanın başına geçerek aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Aşure etkinliğine, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, partinin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.