Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, 2024 yılı verilerini yayınladı. ALO153 Hattı ile birlikte Ulakbel ve CİMER üzerinden gelen taleplerle toplamda 223 bin talebe cevap verildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme ve Çözüm Masası Şube Müdürlüğü, vatandaşlara sunduğu 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışı ile 2024 yılı boyunca yoğun bir çalışma temposu ortaya koydu.

2024 yılı verilerini yayımlayan Çözüm Masası’nın raporuna göre ALO 153 telefon hattına gelen 102 bin 567 çağrı, santral hattı üzerinden gelen 79 bin 715 çağrıya cevap verildi. Bu sayılarla birlikte toplamda 182 bin 282 çağrı anında cevap buldu.

ALO 153 hattının yanı sıra, Ulakbel ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerindengelen istek, talep ve şikayetlere de cevap veren ekip, Ulakbel sistemi üzerinden gelen 34 bin 713 başvuru veCİMER üzerinden gelen 5 bin 361 başvuruyu cevaplandırdı.

TOPLAMDA TAM 223 BİN TALEP

Dijital sistem üzerinden gelen toplamda 40 bin 074 başvuru değerlendirildi, binlerce vatandaşın sorunu çözüme kavuştu.Bu rakamlar birlikte Çözüm Masası Alo 153 sistemi toplamda 223 bin talebe cevap verdi, vatandaşın derdine derman oldu ve yılı rekor sayıyla kapattı.

Sakarya Büyükşehir'den yapılan açıklamada, vatandaşların memnuniyetini merkez alan hizmet anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceklerini söyledi.