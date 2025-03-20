15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası çerçevesinde Sakarya Büyükşehir Zabıta ekipleri renkli bir etkinliğe imza attı. Zabıta üniforması giyen çocuk zabıta ekibi, marketlerde kapsamlı bir denetime çıktı. ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla marketlerde raf-kasa, gramaj ve son kullanma tarihi denetimi yaparak önemli uyarılar yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası çerçevesinde renkli bir etkinliğe imza attı. Sosyal farkındalığı arttırmak için gerçekleştirilen etkinlikte zabıtalar, ortaokul öğrencileriyle birlikte market denetimine çıktı. Küçük yaşta tüketici hakları bilinci aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar zabıta üniformalarını üzerlerine giyerek marketlerde ürünlerin gramajını, son kullanma tarihlerini ve raf-kasa fiyat uyumunu denetledi. Market raflarını tek tek inceleyerek muhtemel ihlalleri tespit eden minikler, gerekli uyarılarda yaptı.

Etkinlik öncesi çocukların küçük yaştan itibaren bilinçli bir tüketici olması ve tüketici haklarını öğrenmesi amacıyla zabıta ekipleri tarafından, sağlıklı ve güvenilir ürün tüketimi hakkında kısa bir eğitim verildi. Konuyla ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu Şehir Hepimizin farkındalık hareketiyle çıktığımız bu yolda bugün misafirlerimiz minik zabıtalar oldu. Zabıta üniformalarını sırtına geçiren çocuklarımız market denetimine çıkarak ürünlerin gramajını, son kullanma tarihlerini, etiket kontrolü ve raf-kasa fiyat uyumunu kontrol ettiler. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğimizin hem çocuklarımızda hem de tüketicilerde farkındalık oluşturacak" denildi.