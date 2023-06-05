Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen UCI a Racing Dünya Kupası yarışlarının ardından sahne alan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, eserleriyle binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptığı UCI BMX Racing Dünya Kupası yarışlarının ardından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde Cengiz Kurtoğlu konseriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Birbirinden farklı programlara sahne olan Sakarya Bike Fest’te, gün boyu yaşanan heyecan ve coşku konser ile devam etti. Sakarya Bike Fest ile bisiklet sporuna yönelik organizasyonları tek çatı altında toplayan Büyükşehir, MTB Kupası, Tour of Sakarya yarışları ve son olarak UCI BMX Racing Dünya Kupası ile nefes kesen yarışlara ev sahipliği yaptı. Dünya Kupası yarışlarının açılışında Murat Kekilli’nin konseri, bisiklet şovları ve tanıtım programıyla başlayan heyecan, Türkiye’nin sevilen sanatçısı Cengiz Kurtoğlu ile sona erdi. Programda konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Türkiye Yüzyılı’na çok büyük değer ve renk katan kadim dostum Cengiz Kurtoğlu’nu şehrimizde ağırladık. Sakarya’mızda bugün gerçekleştirilen bisiklet yarışları da dünyanın 110 ülkesinde canlı olarak izlendi. Dolayısıyla buradaki dev organizasyonla bütün dünyaya şehrimiz tanıtıldı. İşte Sakarya’nın Dünya Bisiklet Şehri olmasının özelliği budur. İşte Sakarya’nın hemen akabinde Avrupa Spor Şehri olmasının özelliği budur” dedi.