Sakarya’da şiddetli sağanak yağış sonrasında şehrin birçok bölgesinde su taşkınları yaşandı. Adeta göle dönen caddelerde araç sürücüleri zor anlar yaşarken, ekipler ise çalışma başlattı. Cipi ile su birikintisinden geçen bir vatandaş ise plakasının düştüğünü görünce bölgeye geri gelerek, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasını bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında gece saatlerinde aralıklarla etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış şehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Araçların güçlükle ilerlediği bazı ana caddeler adeta göle döndü. Şehirdeki birçok yerde teyakkuza geçen Sakarya Büyükşehir Belediye ekipleri vidanjör ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Orhan Gazi Caddesi bölgesinde cipine güvenerek su birikintisinden geçen Hüseyin Koç isimli vatandaş ise plakasını suyun içine düşürdü. Plakasının olmadığını gittiği tamirhanede öğrenen Koç, geri dönüp ekiplerin suyu temizlemesini ve plakasını bulmak için bekleyiş içine girdi. Aracıyla sudan geçtiğini ve bir problem olmadığını aktaran Koç, “Aracımız biraz yüksek ona güvendik, su birikintisinin içerisinden geçtik. Bir problem de olmadı. Buraya yakında bulunan bir tamirhaneye gittim, orada plakana ne oldu diye sordular. Baktım plaka yok, buraya geri geldim. Ekipler çalışma yapıyor, belki burası açılır da plaka meydana çıkar diye bekliyorum” dedi.