Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Akçay Mahallesi Yukarı 2. Sokak sakinlerine verdiği asfalt sözü yerine getirildi. Toplamda bin 750 metre olan ve yeşil turizm için önemli olan güzergah yeni bir yüze kavuştu. Şehrin dört bir yanında yürütülen asfalt hamleleriyle ulaşım alt yapısı süratle güç kazanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOL-BAK ekipler program dahilinde sürdürmüş oldukları asfalt çalışmalarına son olarak Sapanca Akçay Mahallesi’nde tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın seçim öncesi asfalt sözü verdiği, yeşil turizmin gözdesi için önemli bir güzergah olan Yukarı 2. Sokak yepyeni bir yüze kavuştu. Toplam bin 750 metrelik güzergahta yapılan sıcak asfalt çalışmaları kapsamında 3 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenilendi.

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Şehir genelinde başlattığımız asfalt seferberliğini hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Sapanca ilçemizin Akçay Mahallesi’ndeki Yukarı 2. Sokakta bin 750 metrelik grup yolunu 3 bin ton sıcak asfalt kullanarak yeniledik. Çalışmamızla bölge halkına hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım imkanı sunduk. Bölgemize hayırlı olsun” denildi. Büyükşehir, şehrin dört bir yanında vatandaşın ulaşım imkanlarını genişletmek ve alt yapıyı güçlendirmek için 7 gün 24 saat hummalı bir mesai harcıyor.