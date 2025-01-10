Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde düzenlenen basın buluşmasında tüm gazetecilerin gününü kutladı ve şehir gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) birlikteliğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle basın buluşması gerçekleştirildi.

Başkan Alemdar, “Benim derdim bu şehirde hizmet ederek eser bırakmak. Bu noktada sizlerin de desteğinize ihtiyacımız var. Birilerinin adamı değil şehrin adamı olarak hareket ediyoruz. Bizler bu şehrin yarınları ve geleceği için omuz omuza mücadele etmek durumundayız. Şehrin en değerli organlarıyla hareket ederek her gün farklı bir çalışma ortaya koymanın gayreti içerisindeyiz. Daha dirençli daha sosyal ve daha yeşil bir Sakarya için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman sizlerin yanındayız. Bu vesile ile 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Herkesin merak ettiği kentsel dönüşümün başlangıç tarihiyle ilgili soruları cevaplayan Başkan Alemdar, dönüşümle ilgili fizibilite çalışmalarının bir bölümünün bittiğini ve hak sahipleriyle görüşmelere başlanacağını açıkladı.

Vali Rahmi Doğan, “Bugün Büyükşehir Belediyemiz ve SATSO ile birlikte programımızı gerçekleştiriyoruz. Bunu şu açıdan önemsiyorum. Şehrimiz için birlikte olmak ve bu toplantının birlikte yapılması bizim birlik ve beraberliğimiz için çok kıymetlidir. Şehre geldiğim günden beri basın mensuplarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla sizlerle yakın çalışmak ve birlikte hareket etmek istiyoruz. Sizler gece gündüz demeden koşturuyorsunuz. Burada en önemli husus gazetecilerimizin doğru bilgiye ve doğru habere ulaşmasıdır. Gazeteciler gününüz kutlu olsun” dedi.

Sakarya’nın geldiği noktada basının önemi

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, “Gazetecilik mesleği zor ve fedakârlık isteyen bir meslektir. Mesai kavramı olmaksızın görev aşkıyla çalışan gazeteci arkadaşlarımızı takdir etmemek elde değil. Sakarya’nın gerek ekonomik ve gerekse sosyal anlamda geldiği noktada basın çalışanlarımızın katkısı büyüktür. Şehrimiz tarım ve sanayi konusunda özel bir şehir. Farklı kültürler bir arada yaşıyor. Bu büyük bir güçtür. Bizler Sakarya’nın imajını sizlerle birlikte çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Tüm basın mensuplarımızın gazeteciler gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Sakarya basını Türkiye’de örnek gösteriliyor

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, “Sakarya basını Türkiye’de örnek gösterilen ve nitelik olarak yüksek noktaya ulaşmıştır. Bizler sorunlarımızı bir ve beraber olarak çözmeye devam edeceğiz” dedi. Matur ayrıca meclis kararlarının resmi ilan olarak yayınlanmasının basına önemli bir destek sağladığını belirterek, Başkan Alemdar’a teşekkür etti. Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin ise, “Herkesin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.