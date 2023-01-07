2022 yılı Aralık ayı içerisinde Sakarya’da polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 43 bin 943 araç kontrol edildi. Denetimlerde 550 araç trafikten men edilirken, 97 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

2022 yılı Aralık ayı içerisinde Sakarya’da polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 43 bin 943 araç kontrol edildi. Denetimlerde 550 araç trafikten men edilirken, 97 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince 2022 yılı Aralık ayı içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 43 bin 943 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde sürücü veya araç kusurlarından dolayı 550 araç trafikten men edilirken, 97 sürücünün de ehliyetine el konuldu. 143 maddi, 132 yaralamalı ve 2 de ölümlü kaza olmak üzere Aralık ayı içerisinde toplam 277 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 176 vatandaş yaralanırken, 2 kişi yaşamını yitirdi.