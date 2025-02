Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'yı karış karış gezdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Ferizli’de vatandaş ve esnafla kucaklaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretlerini Ferizli ile sürdürdü. Esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Alemdar, Ferizli’de talep ve önerileri dinledi.

AK Parti Ferizli İlçe Teşkilatı, Ferizli Muhtarlar Derneği ve Ferizli Belediyesi'ni ziyaret eden Alemdar'ı Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, MHP İlçe Başkanı Veysel Dikbaş karşıladı.

Birlik içinde, gayretle çalışarak ilçeye doğru zamanda, doğru projeler üreteceklerini vurgulayan Başkan Alemdar, birliktelik bağıyla Ferizli'ye güzel bir gelecek inşa edeceklerini ifade etti.

“Ferizli bizim için çok değerli”

Başkan Alemdar şöyle dedi: "Zaman kıymetli, bugünümüzü en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Teşkilatlarımızın enerjisiyle her mahalleye ulaşarak vatandaşlarımızla güçlü bir bağ kuracağız. Eşit hizmet anlayışıyla çıktığımız bu yolda çok çalışacağız. Ferizli bizler için çok değerli. İlçe belediyemiz ve Büyükşehir olarak Ferizli’yi daha güzel noktalara getireceğiz. Başkanımız Mehmet Ata mevcut imkanlarla Ferizli’yi daha da güzelleştirmek için çalışan bir arkadaşımız. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Ferizli’nin yanındayız"

“Muhtarlarımızın yanındayız”

Muhtarlara seslenen Alemdar, “Çözüm ortağımız olan muhtarlarımızın her zaman yanınızdayız ve bizlere her an ulaşabilirsiniz. Tüm daire başkanlarımıza, mahallelere gittiklerinde muhtarlar, teşkilatlar ve belediye görevlileriyle iletişimde olmalarını söyledik. Sizlerden gelen taleplerle Sakarya’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Mahallelerde bizim gözümüz ve kulağımız sizlersiniz” dedi.

“Ferizli'yi hak ettiği yarınlara birlikte taşıyacağız”

AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Serhoş ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız teşkilatımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Birlikte Ferizli için, bu ilçenin yarınları için çalışacak ve hizmet üreteceğiz. İlçemizi hak ettiği yarınlara bu güçlü birliktelik ile taşıyacağız.” dedi.

“Güzel hizmetler üreteceğimize inanıyorum”

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, “Yusuf Başkanımıza Ferizli ziyareti için teşekkür ediyorum. AK Parti ilçe teşkilatının yeni yönetiminin hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte Ferizli için çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan Ferizli'nin geleceğidir. Başkanımızla birlikte Ferizli için güzel hizmetler üreteceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.